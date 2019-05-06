В Екатеринбурге отпразднуют День радио

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В Екатеринбурге 7 мая в честь Дня радио пройдут праздничные мероприятия, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Студенты и выпускники Уральского федерального университета помоют памятник основателю радио – Александру Попову, затем участники приведут в порядок прилегающий сквер и проведут в стенах института праздничное мероприятие. Студенты представят свои разработки и посоревнуются в шахматах, дартсе, армрестлинге и настольном теннисе.
Празднование закончится праздничным шествием по проспекту Ленина и концертом с участием оркестра.
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