В Екатеринбурге состоится первое заседание совета Шарташского лесопарка

Повестку заседания совета бизнесмен и директор лесопарка Артур Зиганшин разослал участникам еще в апреле. На совете планируется обсудить вопросы избрания председателя и секретаря совета, а также поговорить о планах развития лесопарка. Высказаться сможет каждый из спикеров, но на выступление отводится не более пяти минут. Пресса на собрание не приглашена.

Совет должен был собраться впервые еще в марте, однако заседание не состоялось. После этого участники совета предпринимали еще несколько попыток, но собраться так и не удалось, в частности из-за отсутствия Зиганшина, который находился в Санкт-Петербурге.