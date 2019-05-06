В Невьянске три рецидивиста пойдут под суд за грабеж

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Трое ранее судимых жителя Невьянска обвиняются в незаконном проникновении в жилище и грабеже, сообщает Следственное управление СК России по Свердловской области.
Трое жителей Невьянска 1980-1989 годов рождения вечером 22 января 2019 года, с целью выяснить отношения со своим знакомым 1982 года рождения, пришли к нему домой в квартиру на улице Дорожников. Мужчина отказался впускать в дом недоброжелателей, однако злоумышленников это не остановило. Сообщники ворвались в квартиру. Двое из обвиняемых открыто похитили имущество владельца квартиры и его приятеля.
Следствие собрало доказательную базу и направило в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением. В зависимости от вины фигурантам дела предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 139 УК РФ и частью 1 статьи 161 УК РФ.
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