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В Невьянске три рецидивиста пойдут под суд за грабеж
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКрушение самолета Superjet 100 в Шереметьево
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В Невьянске три рецидивиста пойдут под суд за грабеж

Сегодня, 13:32ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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