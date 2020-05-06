Акционеры «Россетей» получат дивиденды в размере почти 23 млрд рублей

30 апреля совет директоров «Россетей» собрался на заочное совещание. Участникам годового общего собрания посоветовали утвердить выплату дивидендов в сумме 17,99 миллиарда рублей, пишут «Новые известия».

По привилегированным акциям «Россетей» из чистой прибыли рекомендуется выплатить дивиденды в сумме 392,8 миллиона рублей. Здесь на одну ценную бумагу планируют выплачивать 0,189304 рубля. По обыкновенным акциям дивиденды намерены платить в размере 17 599,4 миллиона рублей из чистой прибыли. Тут на одну ценную бумагу выплатят 0,0885155625 рубля.

За последние три года корпорация непрерывно наращивает собственные производственные и финансовые мощности. Также проводится работа по повышению инвестиционной привлекательности компании, подчеркнул генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Топ-менеджер добавил, что в мае прошлого года объем дивидендов почти в четыре раза превысил этот показатель за всю историю существования холдинга. Руководство «Россетей» и дальше будет работать над ростом доходов для акционеров. Управленцы группы компаний держат курс на максимальную эффективность решения задач и достижения целей, стоящих перед «Россетями».