Для жителей Псковской области ослабили режим самоизоляции

Кроме того, возобновлена работа магазинов с отдельным входом с улицы и тех торговых точек, которые реализует товары, не относящиеся к категории продукции первой необходимости.

Как сообщает телеграм-канал «Мейстер», посетители должны будут соблюдать дистанцию. Для посещения клиник необходимо будет записываться заранее. В магазинах будет установлен лимит максимального нахождения людей в нем.