Для жителей Псковской области ослабили режим самоизоляции

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На территории Псковской области ослабляется режим самоизоляции. Жители региона могут посещать стоматологические клиники. Также начали работу рекрутинговые компании.
Кроме того, возобновлена работа магазинов с отдельным входом с улицы и тех торговых точек, которые реализует товары, не относящиеся к категории продукции первой необходимости.
Как сообщает телеграм-канал «Мейстер», посетители должны будут соблюдать дистанцию. Для посещения клиник необходимо будет записываться заранее. В магазинах будет установлен лимит максимального нахождения людей в нем.
Псковский регион один из менее пострадавших в России. Логично было ожидать того, что ослабление режима начнется как раз с наименее пострадавших регионов. Тем не менее, возвращение к нормальной жизни все равно потребует длительного времени, считают авторы канала.
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