Экс-депутата гордумы Екатеринбурга будут судить за хищения на 2,5 миллиарда рублей

Плаксина обвиняют в хищении более двух с половиной миллиардов рублей. По версии следствия, он являлся создателем сети из юрлиц, которые входили в состав группы компаний НП «Уралэнергостройкомплекс». В 2016 году он похитил 258 миллионов рублей. Эти деньги получила фирма «Стройуниверсал», которую контролировал Плаксин.

Также в состав «Уралэнергостройкомплекса» входил долгострой ЖК «Первый Николаевский». Следователи полагают, что Плаксин обманул более 700 пайщиков. Кроме того, более 200 человек были обмануты в ходе строительства ЖК «Новый Уктус».

Как рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, для возмещения ущерба пайщикам на три офисных помещения, принадлежащих Плаксину, наложен арест. Также арест наложили на 11 автомобилей, зарегистрированных на подконтрольные ему фирмы. По предварительным данным, часть денег пайщиков Плаксин тратил на содержание магазина, принадлежащего его супруге.