Экс-депутата гордумы Екатеринбурга будут судить за хищения на 2,5 миллиарда рублей
В Екатеринбурге в суд передали дело бывшего депутата гордумы Игоря Плаксина, который обвиняется в мошенничестве, пишет Е1.
Плаксина обвиняют в хищении более двух с половиной миллиардов рублей. По версии следствия, он являлся создателем сети из юрлиц, которые входили в состав группы компаний НП «Уралэнергостройкомплекс». В 2016 году он похитил 258 миллионов рублей. Эти деньги получила фирма «Стройуниверсал», которую контролировал Плаксин.
Также в состав «Уралэнергостройкомплекса» входил долгострой ЖК «Первый Николаевский». Следователи полагают, что Плаксин обманул более 700 пайщиков. Кроме того, более 200 человек были обмануты в ходе строительства ЖК «Новый Уктус».
Как рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, для возмещения ущерба пайщикам на три офисных помещения, принадлежащих Плаксину, наложен арест. Также арест наложили на 11 автомобилей, зарегистрированных на подконтрольные ему фирмы. По предварительным данным, часть денег пайщиков Плаксин тратил на содержание магазина, принадлежащего его супруге.
Сыщиками и следователями проведено 167 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерских, компьютерно-технических, строительно-технических и почерковедческих. Сотрудниками ГУ МВД области допрошены в качестве потерпевших 829 граждан, заключивших договоры паевого участия и более100 свидетелей. Следователями полицииизъяты, осмотрены и проанализированы более 10000 листов банковских и финансовых документов, рассказал Горелых.