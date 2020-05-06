Глава горздрава Екатеринбурга допустил ужесточение режима самоизоляции

Он отметил, что окончательное решение примет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и оно может оказаться иным.

По его словам, по заболеваемости в регионе имеется прирост, но небольшой. Он сдерживается за счет ограничительных мер.

Денис Демидов подчеркнул, что так как нет большого роста, то учреждения здравоохранения могут разворачивать койки планомерно. В то же время, он считает, что число заболевших в городе увеличится.