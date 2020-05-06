Глава горздрава Екатеринбурга допустил ужесточение режима самоизоляции
Сегодня, 08:12ОбществоФото: pixabay.com
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Глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов предположил, что после окончания майских праздников режим самоизоляции ужесточится, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Он отметил, что окончательное решение примет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и оно может оказаться иным.
По его словам, по заболеваемости в регионе имеется прирост, но небольшой. Он сдерживается за счет ограничительных мер.
Денис Демидов подчеркнул, что так как нет большого роста, то учреждения здравоохранения могут разворачивать койки планомерно. В то же время, он считает, что число заболевших в городе увеличится.
Напомним, что по данным на 5 мая, в Свердловской области подтверждено 1277 случаев заражения коронавирусом. 21 пациент находится в тяжелом состоянии, еще у 63 пациентов состояние оценивается как средней тяжести. Количество выздоровевших составляет 182 человека.
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