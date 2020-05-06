Креков: дистанционное обучение в свердловских школах продлится до конца учебного года
Сегодня, 21:24ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По мнению вице-губернатора Павла Крекова школьники Свердловской области вернутся за парты только в следующем учебном году, пишет «Коммерсантъ».
Сюжеты: Коронавирус
Кроме того, вице-губернатор считает, что в регионе можно применить такой же способ окончания текущего учебного года, как в Москве. Там аттестация школьников пройдет после 15 мая, после обучение будет проводиться в онлайн-формате без домашнего задания.
Мы прекрaсно понимaем, что физичeски учащиеся вeрнутся в клaссы уже, навeрное, только 1 сeнтября. Поэтoму речь идет, что мы в виртуaльном режиме закaнчиваем учeбный год 24-29 мая в зависимости от классoв. Будем надeяться, что с сeнтября будет абсoлютно другой режим,сообщил Креков.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей