Мэрия Нижнего Тагила рассказала, когда в городе будет завершен отопительный сезон
Сегодня, 13:47ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле с сегодняшнего дня, 6 мая, в жилых домах начнется постепенное отключение отопления. Соответствующее постановление подписал мэр Владислав Пинаев. Оно опубликовано на сайте администрации города.
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Как правило, батареи в многоквартирных домах начинают отключать в середине мая. Однако в Свердловской области в этом году раньше обычного установилась теплая погода.
Сначала отопление будет отключено в жилых домах, а также административных и общественных помещениях. В последнюю очередь это произойдет в больницах, детских садах и школах.
Энергетики должны подготовить теплосети для проведения промывки труб и гидроиспытаний. Графики проведения работ они согласуют с мэрией.
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