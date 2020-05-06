Мэрия Нижнего Тагила рассказала, когда в городе будет завершен отопительный сезон

Как правило, батареи в многоквартирных домах начинают отключать в середине мая. Однако в Свердловской области в этом году раньше обычного установилась теплая погода.

Сначала отопление будет отключено в жилых домах, а также административных и общественных помещениях. В последнюю очередь это произойдет в больницах, детских садах и школах.