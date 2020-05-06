Минпросвещения РФ сообщило о возможном переносе сроков сдачи ЕГЭ из-за пандемии

Глава ведомства заявил, что проведение экзаменов планируется на 8 июня. Однако он не исключил, что после праздников это решение будет скорректировано в зависимости от обстановки с коронавирусом.

Ранее сдача ЕГЭ была перенесена на 8 июня. В этот день планируется провести экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. 11 числа планируется сдача русского языка, 15-го — математика, 18-го — история и физика, 22-го — обществознание и химия, а 25-го — иностранные языки. Кроме того, для последних еще планируется устная часть. Она будет приниматься 26 и 29 июня.