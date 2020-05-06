Минпросвещения РФ сообщило о возможном переносе сроков сдачи ЕГЭ из-за пандемии
Сегодня, 15:25ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Решение о том, переносить ли в России сроки сдачи Единого государственного экзамена, могут принять после 12 мая, сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.
Сюжеты: Коронавирус
Глава ведомства заявил, что проведение экзаменов планируется на 8 июня. Однако он не исключил, что после праздников это решение будет скорректировано в зависимости от обстановки с коронавирусом.
Ранее сдача ЕГЭ была перенесена на 8 июня. В этот день планируется провести экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. 11 числа планируется сдача русского языка, 15-го — математика, 18-го — история и физика, 22-го — обществознание и химия, а 25-го — иностранные языки. Кроме того, для последних еще планируется устная часть. Она будет приниматься 26 и 29 июня.
Накануне Кравцов заявлял, что в этом году в России может быть отменено проведение ОГЭ для девятых классов из-за пандемии коронавируса.
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