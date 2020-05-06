Полная изоляция, день тридцать шестой. Что происходит в Нижнем Тагиле

Новых случаев заражения коронавирусом в Нижнем Тагиле за последние сутки не выявлено. Так, количество заболевших по-прежнему составляет 22 человека.

Лаборатории города проводят активно исследования, и в майские праздники они тоже не отдыхали. В период с 1 по 5 мая было проведено почти три тысячи анализов на наличие коронавируса.

В Нижнем Тагиле за майские праздники сделано около трех тысяч исследований на COVID

Коммерсанты Нижнего Тагила присоединились к российской ассоциации предпринимателей индустрии красоты. Они выступает против оказания услуг на дому.

В Нижнем Тагиле семь салонов красоты объединились против оказания услуг на дому

В почтовые отделения и банки на улицах выстраиваются очереди из местных жителей.

Волонтеры медицинского колледжа активно оказывают помощь одиноким гражданам и пенсионерам. Об этом они рассказывают об этом на своей странице в Instagram.

На улице второй день теплая погода. Все больше людей выходит на улицы погулять. На это указывают данные Яндекса. По информации на 16.00, индекс самоизоляции составляет 2,2 балла. Это означает, что на улице много людей. По сравнению со вчерашним днем, показатель ухудшился. В среднем накануне он составил 3,3 балла. Напомним, что информация предоставляется исключительно для ознакомления. Она не может быть использована для средней оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

В Свердловской области по последним данным зарегистрировано более 1,3 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 76 новых случаев.