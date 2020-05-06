Полная изоляция, день тридцать шестой. Что происходит в Нижнем Тагиле
Вчера Евгений Куйвашев заявил о том, что режим самоизоляции граждан из-за коронавируса будет продлен еще на неделю. Салоны красоты объединяются против оказания услуг на дому, а жители выстраиваются в очереди на улицах в почтовые отделения и банки. Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
Новых случаев заражения коронавирусом в Нижнем Тагиле за последние сутки не выявлено. Так, количество заболевших по-прежнему составляет 22 человека.
Лаборатории города проводят активно исследования, и в майские праздники они тоже не отдыхали. В период с 1 по 5 мая было проведено почти три тысячи анализов на наличие коронавируса.
Коммерсанты Нижнего Тагила присоединились к российской ассоциации предпринимателей индустрии красоты. Они выступает против оказания услуг на дому.
В почтовые отделения и банки на улицах выстраиваются очереди из местных жителей.
Волонтеры медицинского колледжа активно оказывают помощь одиноким гражданам и пенсионерам. Об этом они рассказывают об этом на своей странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Волонтёры-медики Нижнетагильского филиала ГБПОУ "СОМК" продолжают помогать пожилому и маломобильному населению города. Сегодня, 6 мая, волонтеры - Голубева Вероника и Лебедева Анна, под руководством педагога Дополнительного образования Гробовой Ольги Андреевны, доставили на 3 адреса карты льготного отпуска медикаментов для людей с хронической патологией г. Нижний Тагил совместно с Демидовской Центральной Городской больницей. #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #НижнийТагил #ВЦСОМК #АВЦ
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
На улице второй день теплая погода. Все больше людей выходит на улицы погулять. На это указывают данные Яндекса. По информации на 16.00, индекс самоизоляции составляет 2,2 балла. Это означает, что на улице много людей. По сравнению со вчерашним днем, показатель ухудшился. В среднем накануне он составил 3,3 балла. Напомним, что информация предоставляется исключительно для ознакомления. Она не может быть использована для средней оценки количества людей на улицах.
В Свердловской области по последним данным зарегистрировано более 1,3 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 76 новых случаев.