Портфельное предприятие «РОСНАНО» направило 1 млн рублей для защиты медиков Таганрога
Таганрогский завод «Башни ВРС», специализирующийся на производстве башен ветроустановок, направил более одного миллиона рублей на помощь местным больницам. Собственниками предприятия являются «РОСНАНО», ПАО «Северсталь» и испанская компания Windar Renovables S.L.
На эти средства завод приобретает все необходимые средства индивидуальной защиты для находящегося в зоне риска медперсонала. Все это будет направлено в три городские поликлиники и одну больницу Таганрога, сообщает newstracker.ru.
Со слов гендиректора ООО «Башни ВРС» Петра Спиридонова, это только первый благотворительный транш. Компания осуществляет непрерывное взаимодействие с администрацией Таганрога относительно поддержки городских медучреждений.
Алишер Каланов, руководитель инвестдивизиона УК «РОСНАНО», акцентировал внимание на том, что сегодня врачи являются передовиками в противостоянии коронавирусу, поэтому помощь медикам — небольшая часть того, что может сделать социально ответственный бизнес.
Хусто Аседо, гендиректор испанской компании Windar Renovables S.L., являющейся базовым акционером ветроэнергетического предприятия, заявил, что Испания — страна, сильнее других пострадавшая из-за коронавируса. И в настоящее время, когда Россия находится в острой фазе пандемии, врачи особенно нуждаются в помощи со стороны местных предприятий. Его позицию разделил директор по работе с энергокомпаниями ПАО «Северсталь» Дмитрий Горошков. Он отметил, что представители бизнеса обязаны содействовать медперсоналу, рискующему своей собственной жизнью в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Отмечается, что еще одна портфельная компания «РОСНАНО» – производитель лопастей для ветроустановок из Ульяновска «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» – на безвозмездной основе передала медикам местного перинатального центра средства защиты из своих резервов.