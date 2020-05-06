Портфельное предприятие «РОСНАНО» направило 1 млн рублей для защиты медиков Таганрога

На эти средства завод приобретает все необходимые средства индивидуальной защиты для находящегося в зоне риска медперсонала. Все это будет направлено в три городские поликлиники и одну больницу Таганрога, сообщает newstracker.ru.

Со слов гендиректора ООО «Башни ВРС» Петра Спиридонова, это только первый благотворительный транш. Компания осуществляет непрерывное взаимодействие с администрацией Таганрога относительно поддержки городских медучреждений.

Алишер Каланов, руководитель инвестдивизиона УК «РОСНАНО», акцентировал внимание на том, что сегодня врачи являются передовиками в противостоянии коронавирусу, поэтому помощь медикам — небольшая часть того, что может сделать социально ответственный бизнес.

Хусто Аседо, гендиректор испанской компании Windar Renovables S.L., являющейся базовым акционером ветроэнергетического предприятия, заявил, что Испания — страна, сильнее других пострадавшая из-за коронавируса. И в настоящее время, когда Россия находится в острой фазе пандемии, врачи особенно нуждаются в помощи со стороны местных предприятий. Его позицию разделил директор по работе с энергокомпаниями ПАО «Северсталь» Дмитрий Горошков. Он отметил, что представители бизнеса обязаны содействовать медперсоналу, рискующему своей собственной жизнью в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.