Сотрудников ЦГКБ № 1 Екатеринбурга отпустили после изоляции в гостиницах
Сегодня, 14:11ОбществоФото: pixabay.com
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Третьего мая сотрудники екатеринбургской ЦГКБ № 1 были отпущены из изоляции после массового заражения коронавирусом в больнице, сообщает 66.RU.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Медиков ранее расположили в гостиницах «Московская горка» и «Центральная», входящих в группу компаний USTA Hotels.
Как сообщили изданию представители группы компаний, медики были отпущены домой. После их выбытия гостиницы были продезинфецированы. Отели готовы принимать гостей, но из-за ограничительных мер они пока стоят пустыми.
О вспышке заражения коронавирусом в ЦГКБ № 1 стало известно 20 апреля. Сначала заболевание подтвердилось у 78 пациентов и врачей. Больница была закрыта для приема новых пациентов, а медиков изолировали.
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