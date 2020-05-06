Сотрудников ЦГКБ № 1 Екатеринбурга отпустили после изоляции в гостиницах

Медиков ранее расположили в гостиницах «Московская горка» и «Центральная», входящих в группу компаний USTA Hotels.

Как сообщили изданию представители группы компаний, медики были отпущены домой. После их выбытия гостиницы были продезинфецированы. Отели готовы принимать гостей, но из-за ограничительных мер они пока стоят пустыми.