Свердловчан, которые лечатся от коронавируса дома, будут отслеживать по видеозвонкам
Сегодня, 16:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области пациентам с коронавирусом, которые будут лечиться дома, выдадут мобильные телефоны для того, чтобы отслеживать соблюдение режима самоизоляции, пишет Znak со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Коронавирус
По информации от источника, тем, у кого коронавирус протекает бессимптомно, будет предложено отказаться от госпитализации и находиться дома. Если пациент согласится, ему выдадут мобильный телефон с функцией контроля. Каждые три часа сотрудники колл-центра будут звонить пациенту и интересоваться его самочувствием.
Министр здравоохранения региона Андрей Цветков пояснил, что в ближайшее время власти решат вопрос о переводе легких пациентов с коронавирусом и контактных жителей на лечение на дому. Это будет сделано для того, чтобы освободить койки для более тяжелых пациентов.
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