Свердловчан, которые лечатся от коронавируса дома, будут отслеживать по видеозвонкам

По информации от источника, тем, у кого коронавирус протекает бессимптомно, будет предложено отказаться от госпитализации и находиться дома. Если пациент согласится, ему выдадут мобильный телефон с функцией контроля. Каждые три часа сотрудники колл-центра будут звонить пациенту и интересоваться его самочувствием.