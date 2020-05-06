Свердловские полицейские выписали 288 протоколов за нарушение режима самоизоляции
Сегодня, 19:05ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области в период с 1 по 5 мая полицейские составили 288 протоколов о нарушении самоизоляции, сообщает Znak.
Сюжеты: Коронавирус
Также сотрудники МОБ провели со свердловчанами, гуляющими по улицам, 48009 профилактических бесед о необходимости ношения масок и соблюдения режима самоизоляции.
В министерстве сообщили, что протокол правоохранители составляли после беседы, в том случае, если человек все равно отказывался соблюдать требования.
Напомним, нарушение особого режима карается штрафом в размере от 1 до 3 тысяч рублей.
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