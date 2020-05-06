Свердловские полицейские выписали 288 протоколов за нарушение режима самоизоляции

Также сотрудники МОБ провели со свердловчанами, гуляющими по улицам, 48009 профилактических бесед о необходимости ношения масок и соблюдения режима самоизоляции.

В министерстве сообщили, что протокол правоохранители составляли после беседы, в том случае, если человек все равно отказывался соблюдать требования.