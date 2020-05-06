Свердловский губернатор издал указ о выплате премий медикам, работающим с COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил выплатить дополнительные премии медикам, работающим с заболевшими коронавирусом пациентами. Соответствующий указ глава региона опубликовал на своей странице в Instagram.
Распоряжение касается как сотрудников скорой помощи, так и амбулаторно-поликлинических подразделений.
Персонал «скорых» получит премии от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от квалификации. Сотрудники подразделений первичной медико-санитарной помощи — от 7,5 до 15 тысяч рублей. Медработникам стационара выплатят от 10 до 40 тысяч рублей. Врачам лабораторий — от 7,5 до 30 тысяч рублей. На все выплаты будет начислен уральский коэффициент.
Выплаты по 40 тысяч рублей также получат патологоанатомы, которые работают с телами пациентов с положительным результатом на коронавирус.
Отдельные выплаты будут начисляться волонтерам. Те, кто непосредственно участвует в помощи пожилым, получат по 30 тысяч рублей, работающие с документами и звонками — по 15 тысяч рублей.