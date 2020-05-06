В Екатеринбург прибыл самолет с эвакуированными из Таджикистана уральскими туристами

На борту самолета находились 189 пассажиров, из них 90 уральцев, 17 из которых — жители Екатеринбурга. По пути была сделана остановка в Сургуте, где вышли 34 туриста. Однако высадка и вылет в дальнейшем задержались на час. В Екатеринбург самолет прибыл в 4.45 утра.