В Екатеринбург прибыл самолет с эвакуированными из Таджикистана уральскими туристами
Сегодня, 08:42ОбществоФото: pixabay.com/
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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге приземлился самолет с эвакуированными из Таджикистана уральскими туристами, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
На борту самолета находились 189 пассажиров, из них 90 уральцев, 17 из которых — жители Екатеринбурга. По пути была сделана остановка в Сургуте, где вышли 34 туриста. Однако высадка и вылет в дальнейшем задержались на час. В Екатеринбург самолет прибыл в 4.45 утра.
Напомним, рейс для эвакуации туристов из Таджикистана был запланирован на 30 апреля, но его дважды переносили. 5 мая в Кольцово прибыл самолет с россиянами из Душанбе. Он также вылетел с задержкой.
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