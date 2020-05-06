В Екатеринбурге перенесли слушания по апелляции инициатора дела против экс-главы СвЖД

Имя Евгения Акулова ранее фигурировало в обвинениях против покончившего с собой экс-начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.

Сегодня в областном суде было назначено слушание по апелляционной жалобе защиты Акулова. В декабре 2019 года ему был вынесен приговор по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Его приговорили к условному сроку в 2,5 года, а также назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

По версии следствия, Акулов предпринимал попытки вымогательства трех миллионов рублей у бизнесмена Григория Калекина. Последний выполнял подряд по строительству Регионального центра обработки данных РЖД в Екатеринбурге и, как считалось, был близок к Миронову. В обмен на эти деньги Акулов предлагал отказаться от претензий в адрес начальника СвЖД Миронова и делового партнера Калекина — Сергея Петрыкина.