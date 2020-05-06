В Нижнем Тагиле будут закрыты все супермаркеты сети «Райт»
Сегодня, 15:13ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Все супермаркеты сети «Райт» в Нижнем Тагиле, а также других городах Свердловской области и за ее пределами будут закрыты, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Сюжеты: Нижний Тагил
Планируется, что закрытие будет осуществляться постепенно, дважды в месяц.
В пресс-службе компании отметили, что в связи с закрытием, покупателям предлагались скидки до 90%. На данный момент уже закрыто два супермаркета в Екатеринбурге.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей