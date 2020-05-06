В Нижнем Тагиле помыли памятник работникам ВМЗ, погибшим в годы ВОВ

Очистку памятника провел пожарный расчет из трех человек. Специалисты МЧС отметили, что для них это почетное задание.

Традицию не нарушаем – это святое! Для всех нас это не рядовое событие. У меня, например, дед воевал, сказал помощник начальника караула Николай Коробейников.

За десять минут пожарный расчет вылил на мемориал около тонны воды и полностью очистил его от скопившихся грязи, налета и мусора. По словам директора музея изо Марины Агеевой, в порядок памятники приводят регулярно. Делают это не только городские службы, но и предприятия, чьи работники сражались на фронте или трудились в тылу.