В Нижнем Тагиле санобработку прошли более двух тысяч многоквартирных домов

За пять дней санобработка прошла в 2359 многоквартирных домах. Там обработали ручки, лестницы, лифты, перила. До 11 мая обработка в подъездах будет проводиться троекратно.

Начальник управления ЖКХ Павел Ивушкин рассказал, что для дезинфекции применяются средства, рекомендованные Роспотребнадзором. Средства не имеют резкого запаха, но обладают высокой антибактериальной активностью.