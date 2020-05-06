В Нижнем Тагиле семь салонов красоты объединились против оказания услуг на дому

Московские салоны красоты объединились в ассоциацию 29 марта. Примеру столицы последовали и другие российские города. В Нижнем Тагиле к объединению примкнули семь салонов красоты. Владельцы бьюти-бизнеса заявляют, что они проходят множество проверок, платят налоги, официально оформляют сотрудников, в то время как существуют самозанятые, которые всего этого не делают.

У них нет гарантий стерильности, маникюр за 500 рублей в домашних условиях может быть опасен. Это касается и косметологии. А случись что, клиентам и обратиться некуда, говорит владелица салона Ирина Межевич.