В Нижнем Тагиле семь салонов красоты объединились против оказания услуг на дому
Представители бьюти-бизнеса в Нижнем Тагиле присоединились к российской ассоциации предпринимателей индустрии красоты. Ассоциация выступает против оказания услуг на дому, сообщает ИА «Все новости».
Московские салоны красоты объединились в ассоциацию 29 марта. Примеру столицы последовали и другие российские города. В Нижнем Тагиле к объединению примкнули семь салонов красоты. Владельцы бьюти-бизнеса заявляют, что они проходят множество проверок, платят налоги, официально оформляют сотрудников, в то время как существуют самозанятые, которые всего этого не делают.
У них нет гарантий стерильности, маникюр за 500 рублей в домашних условиях может быть опасен. Это касается и косметологии. А случись что, клиентам и обратиться некуда, говорит владелица салона Ирина Межевич.
Участники ассоциации множество раз обращались к губернатору Свердловской области с просьбой разрешить работать в период режима самоизоляции. Благодаря этим и другим обращениям было разрешено оказывать парикмахерские услуги.