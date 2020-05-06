В Нижнем Тагиле за пять дней было выявлено 58 нарушений ПДД
Сегодня, 17:14ОбществоФото: Пропаганда Отдел ГИБДД
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С 1 по 5 мая в Нижнем Тагиле и ГГО прошел рейд «Безопасная дорога». Сотрудники ГИБДД выявили 58 нарушений правил дорожного движения, рассказали в Отделе пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
На двух водителей были возбуждены уголовные дела за управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно.
12 водителей сели за руль, не имея на это права, 35 человек находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 12 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование.
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