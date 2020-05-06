В Нижнем Тагиле за пять дней было выявлено 58 нарушений ПДД

На двух водителей были возбуждены уголовные дела за управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно.

12 водителей сели за руль, не имея на это права, 35 человек находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 12 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование.