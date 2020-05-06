В Свердловской области министры проверили в городах соблюдение режима изоляции
Сегодня, 14:27ОбществоФото: Оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом
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В прошедшие майские праздники министрами Свердловской области была проведена в городах проверка соблюдения гражданами режима самоизоляции, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональный оперштаб.
Сюжеты: Коронавирус
Проверки были проведены по поручению губернатора области Евгения Куйвашева.
Министром транспорта Василием Старковым была проверена автостанция в Богдановиче. Там пассажиры рейсового автобуса находились в масках, но кассир не имел средств защиты. По этому поводу также было сделано замечание кассиру в местном магазине, а также сотрудникам, проводящим дезинфекцию.
Кроме того, проверки были проведены в Сысерти, Асбесте, Первоуральске и Каменске-Уральском.
Главой Минстроя Михаилом Волковым была проверена работа строительных компаний, а министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым — дезинфекция подъездов.
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