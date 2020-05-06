В Свердловской области министры проверили в городах соблюдение режима изоляции

Министром транспорта Василием Старковым была проверена автостанция в Богдановиче. Там пассажиры рейсового автобуса находились в масках, но кассир не имел средств защиты. По этому поводу также было сделано замечание кассиру в местном магазине, а также сотрудникам, проводящим дезинфекцию.