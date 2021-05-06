Брошенную машину обнаружил в кювете житель Нижнего Тагила

Брошенную машину обнаружил в кювете недалеко от поселка Северный житель Нижнего Тагила, когда шел утром на работу.

Брошенную легковушку, лежащую на боку, мужчина обнаружил утром 6 мая вблизи садов у поселка Северный в Дзержинском районе, сообщает ИА «Все новости». Такое впечатление, что ее туда просто подогнали и столкнули, рассказал житель Нижнего Тагила. Он отметил, что подошел к машине, чтобы осмотреть. Она оказалась закрыта и пуста. В ГИБДД сообщили, что каких-либо заявлений, связанных с этим автомобилем, в полицию не поступало. В данный момент снимки с места происшествия и госномер машины переданы правоохранительным органам. Напомним, сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП на площади Славы в Нижнем Тагиле. На неустановленном мототранспорте он сбил 36-летнюю женщину. Сбил пешехода и скрылся водитель мототранспорта в Нижнем Тагиле

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