Брошенную машину обнаружил в кювете житель Нижнего Тагила

Брошенную легковушку, лежащую на боку, мужчина обнаружил утром 6 мая вблизи садов у поселка Северный в Дзержинском районе, сообщает ИА «Все новости».
Такое впечатление, что ее туда просто подогнали и столкнули, рассказал житель Нижнего Тагила.
Он отметил, что подошел к машине, чтобы осмотреть. Она оказалась закрыта и пуста.
В ГИБДД сообщили, что каких-либо заявлений, связанных с этим автомобилем, в полицию не поступало.
В данный момент снимки с места происшествия и госномер машины переданы правоохранительным органам.
Напомним, сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП на площади Славы в Нижнем Тагиле. На неустановленном мототранспорте он сбил 36-летнюю женщину.