Мать супруга убитой блогерши из Екатеринбурга рассказала о его задержании

Мать супруга убитой блогерши из Екатеринбурга рассказала о его задержании
Мать супруга убитой блогерши из Екатеринбурга рассказала о его задержании
Сегодня, 15:38ОбществоФото: скриншот видео со страницы Кристины Журавлевой в Instagram
Женщина сообщила, что муж найденной мертвой в лесу бьюти-блогерши задержан правоохранительными органами по подозрению в убийстве.

О задержании Дмитрия Журавлева — супруга убитой 28-летней блогерши, чье тело в середине апреля было найдено в лесополосе под Екатеринбургом, — сообщила E1 его мать.

Телефон у него сейчас изъят, он под стражей, рассказала Надежда Журавлева.

В данный момент в СКР и пресс-службе полиции эту информацию пока не подтверждают.

Сейчас по факту смерти блогерши возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся различные экспертизы. В ведомствах отметили, что для установления точной причины смерти необходимо дождаться результатов.

Напомним, тело Instagram-блогера Кристины Журавлевой было обнаружено случайно водителем. Установить личность умершей удалось через несколько недель после обнаружения. Процесс затруднялся тем, что о ее пропаже никто не заявлял.

Сюжеты:
Екатеринбург
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