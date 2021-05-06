На помощь пенсионерам Кабмин РФ выделит частным больницам 351 миллион рублей

На помощь гражданам, которые старше 65 лет, частным медицинским организациям будет выделен 351 миллион рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В 2020 году начался пилотный проект по привлечению частных больниц для оказания помощи пожилым людям. В нем поучаствовали 13 регионов России: Татарстан, Бурятия, Алтайский край, Костромская, Мордовия, Тамбовская, Самарская, Воронежская, Рязанская и Тульская области. В данных субъектах частные организации поддерживают связь с поликлиниками, к которым прикреплены пожилые россияне, и оказывают им помощь по назначению участкового врача, сообщает пресс-служба кабмина. Для того, чтобы получить федеральные субсидии, больницы пройдут конкурсный отбор, который определит участников проекта. Отмечается, что поддержка частных медучреждений осуществляется в рамках федерального проекта «Старшее поколение».

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