«Пашу бесплатно?»: продавец «Мегамарта» в Нижнем Тагиле пожаловалась на недоплату

Тагильчанка в апреле 2021 года отработала больше 200 часов. Речь идет о четырех-пяти дополнительных сменах по 12 часов в магазине «Мегамарт» на улице Фрунзе, 13. В мае сотрудников собрали и сообщили им информацию о заработной плате.
Накануне продавцов собрали младшие руководители. У нас на Фрунзе хорошее начальство, они нам со слезами на глазах рассказали, что за апрель нам заплатят по трудовому договору, а это 14 тысяч рублей. Получается, что лишние смены я просто так отработала? рассказала собеседница редакции.
Из-за оплаты только 165 часов, без премии и переработок, как минимум половина сотрудников планирует написать заявление об уходе, а одна из работниц уже это сделала, поделилась женщина.
Объяснили факт не выплаты заработанных средств тем, что какой-то магазин из сети «Мегамарт» понес убытки. Предположительно, речь идет о филиале в другом городе Свердловской области, говорит работница «Мегамарта».
Такая ситуация происходит во всей сети, а не только в одном магазине, по словам работницы. Она отметила, что сотрудники узнали об убытках и предположили, что они будут компенсироваться за счет обычных работников.
Больше миллиона потерял один из магазинов. Мы предполагаем, что компенсировать их решили за наш счет. А я пашу по 12 часов бесплатно, получается? Часто выходим — три рабочих дня через один выходной. И это всё, чтобы они свой минус закрыли? спрашивает жительница Нижнего Тагила.
В трудовом договоре обозначена почасовая оплата, в размере чуть более 87 рублей за один час. Остальные денежные средства отмечены в квитанции о зарплате как «переменная часть». Собеседница редакции рассказала, что в нее входят переработки и премии, а данная графа выплачивается на усмотрение работодателя.
Руководители магазина на Фрунзе, по словам тагильчанки, сами не ожидали такого. Они внимательно относились к своим сотрудникам и долго формировали коллектив. Женщина отметила, что всё равно существует нехватка штата. На такую тяжелую работу — весь день на ногах за 14 тысяч — мало кто хочет идти и из-за этого сотрудники постоянно перерабатывают, утверждает собеседница редакции. По словам продавца, график 3/1 или 4/2 — это норма.
Стажеры приходят, конечно, но почти сразу решают, что такая работе не для них. Я уж не говорю о каких-то доплатах за работу в праздники, просто хочу получить то, что мне полагается, говорит продавец «Мегамарта».
Объявления о наборе сотрудников постоянно размещаются на разных площадках, но откликов мало, рассказывает тагильчанка, поэтому руководство держалось за каждого сотрудника. Позже ситуация изменилась.
Всё началось со смены руководства сети «Мегамарт». Была назначена новая заместитель генерального директора, которая пришла пришла из обанкротившегося, а затем купленного «Перекрестком» «Райта», и начала устанавливать новые правила, говорит продавец.
Теперь женщина со страхом ожидает зарплатную ведомость и саму заработную плату, которую обычно выдают 10 числа каждого месяца.
Редакция TagilCity.ru будет следить за ситуацией и направит официальный запрос в сеть «Мегамарт».