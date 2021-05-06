«Пашу бесплатно?»: продавец «Мегамарта» в Нижнем Тагиле пожаловалась на недоплату

Руководители магазина на Фрунзе, по словам тагильчанки, сами не ожидали такого. Они внимательно относились к своим сотрудникам и долго формировали коллектив. Женщина отметила, что всё равно существует нехватка штата. На такую тяжелую работу — весь день на ногах за 14 тысяч — мало кто хочет идти и из-за этого сотрудники постоянно перерабатывают, утверждает собеседница редакции. По словам продавца, график 3/1 или 4/2 — это норма.