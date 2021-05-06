Серийные нападения и смерть в воздухе. Итоги дня в Свердловской области

Серийные нападения и смерть в воздухе. Итоги дня в Свердловской области
Серийные нападения и смерть в воздухе. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:32ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 6 мая.

Трио неизвестных в Екатеринбурге нападают на людей в центре города. Сообщается минимум о трех подобных случаях. Последний пострадавший от рук преступников находится в больнице. Он сообщил, что не помнит их лиц. Еще один потерпевший узнал нападавших на записи с видеокамеры у ТЦ «Антей». Он сказал, что ему досталось не сильно, поэтому заявление он не писал. Полиция организовала проверку по факту происшествий.

Точной датой закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле стало 12 мая. Путепровод будет перекрыт подрядчиком в 9.00. Отмечается, что движение будет закрыто полностью. Ночью 11 мая будут установлены будут развешены схемы объезда.

Свекровь убитой Instagram-блогерши из Екатеринбурга сообщила о задержании своего сына. По её словам, у него забрали телефон и поместили под стражу. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Тело 27-летней Кристины Журавлевой было обнаружено проезжавшим мимо водителем в лесу под Екатеринбургом в апреле, но установить личность не удавалось несколько недель из-за отсутствия заявлений о пропаже. В настоящий момент тело покойно отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

На борту самолета рейса Москва-Екатеринбург скончался один из пассажиров. Судно экстренно приземлилось в аэропорту Перми. Погибшим оказался 72-летний мужчина. В полете ему стало плохо, но прибывшие на место врачи констатировали смерть. После того, как медики забрали покойного, рейс направился дальше.

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