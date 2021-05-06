Трех жителей Нижнего Тагила будут судить за незаконный сбыт наркотиков через интернет

Трех жителей Нижнего Тагила будут судить за незаконный сбыт наркотиков через интернет
Трех жителей Нижнего Тагила будут судить за незаконный сбыт наркотиков через интернет
Сегодня, 11:27ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Организованную группу в составе трех местных жителей будут судить за незаконный сбыт синтетических наркотиков в Нижнем Тагиле. Им грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

В отношении троих молодых людей — 22, 29 и 30 лет возбуждено уголовное дело по 228.1 статье Уголовного кодекса РФ.

В ходе предварительного расследования установлено, что на территории Нижнего Тагила с 2017 года по 23 октября 2020 действовала организованная преступная группа, участниками которой являлись обвиняемые граждане, осуществлявшая незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения с помощью информационно–коммуникационной сети интернет посредством оборудования тайников — закладок, рассказали подробности в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Как отметили в полиции, самый младший из участников группы был задержан оперативниками в конце сентября 2020 года с поличным. У него было обнаружено и изъято 3 пластиковых пакетика с 50 свертками из фольги с наркотиками.

Стражи правопорядка нашли несколько тайников, которые сделал задержанный на территории Ленинского и Тагилстроевского районов.

Через некоторое время в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали еще двух местных жителей, подрабатывающих наркокурьерами в том же интернет — магазине.

В общей сложности было изъято из незаконного оборота свыше 140 грамм «синтетики».

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением в отношении группы наркодилеров направлено в Тагилстроевский районный суд. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в середине апреля мужчина из Нижнего Тагила задержан по подозрению в хранении наркотических средств. У него изъято 200 грамм наркотиков.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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