В финал всероссийского конкурса «Будущее России» попала школьница из Нижнего Тагила

В финал всероссийского конкурса «Будущее России» попала школьница из Нижнего Тагила
В финал всероссийского конкурса «Будущее России» попала школьница из Нижнего Тагила
Сегодня, 12:55ОбществоФото: pixabay.com
Финалисткой всероссийского конкурса в области искусства и культуры «Будущее России» стала ученица школы № 61 на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Богдана Борей получила грамоту финалиста конкурса и была награждена медалью. Девочка учится в школе искусств № 2, солистка студии эстрадного творчества «Алиса» во дворце Окунева, пишет «Тагильский рабочий».

Премия относится к профессиональной. Была основана в 2012 году. В конкурсе принимали участие более трех тысяч человек.

Напомним, 10 марта сообщалось, как 14 работ мастеров из Нижнего Тагила попали в финал российского конкурса-ярмарки «Туристический сувенир». Тагильчане заняли призовые места в пяти номинациях.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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