Военные, орудия и БТР. Как прошла генеральная репетиция парада Победы в Нижнем Тагиле

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Мероприятие прошло в центре города, вечером 6 мая. Движение транспорта было ограничено на проспекте Ленина (от улицы Первомайской до проспекта Мира), на улице Пархоменко (от улицы Горошникова до проспекта Ленина).
Репетиция началась около 19.10 и продлилась до 20.40. За подготовкой могли наблюдать прохожие.
Мероприятие началось с того, что на главной трибуне города выстроились отряды ракетной дивизии, полиции, сотрудники МЧС и Росгвардии, кадеты и юные моряки. В общей сложности было 12 колон. Вскоре к ним присоединился оркестр, исполняющий торжественную музыку. После марша отрядов, который состоялся в 20.00 и прошел два раза, тагильчане могли наблюдать движение техники. Первыми выехали военные автомобили марки КамАЗ с прицепленным к ним артиллерийским орудием, далее следовали бронетранспортеры и бронеавтомобили. По завершении техника уехала колонной в сопровождении полиции, а участники парада направились к зданию администрации Нижнего Тагила, чтобы на автобусах выехать из центра города.
Напомним, 9 мая в Нижнем Тагиле состоится празднование Победы в Великой Отечественной войне. После парада на центральном проспекте города состоятся легкоатлетические эстафеты. С 16.00 начнут функционировать концертные площадки в парке имени Бондина и парке «Народный». В конце праздника с Лисьей горы запустят фейерверк.