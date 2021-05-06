Военные, орудия и БТР. Как прошла генеральная репетиция парада Победы в Нижнем Тагиле

Мероприятие началось с того, что на главной трибуне города выстроились отряды ракетной дивизии, полиции, сотрудники МЧС и Росгвардии, кадеты и юные моряки. В общей сложности было 12 колон. Вскоре к ним присоединился оркестр, исполняющий торжественную музыку. После марша отрядов, который состоялся в 20.00 и прошел два раза, тагильчане могли наблюдать движение техники. Первыми выехали военные автомобили марки КамАЗ с прицепленным к ним артиллерийским орудием, далее следовали бронетранспортеры и бронеавтомобили. По завершении техника уехала колонной в сопровождении полиции, а участники парада направились к зданию администрации Нижнего Тагила, чтобы на автобусах выехать из центра города.