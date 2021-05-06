Возложены венки погибшим в ВОВ работникам НТИИМ в Нижнем Тагиле

В память о погибших в ВОВ сотрудников Нижнетагильского института испытания металлов был возложены венки у памятника на Старателе в Нижнем Тагиле.

Мероприятие началось у дома культуры НТИИМ на улице Гагарина, 15. В нем приняли участие глава города Вячеслав Пинаев, генеральный директор НТИИМ Николай Смирнов, депутат городской думы Нижнего Тагила Владимир Антонов, председатель гордумы Вадим Раудштейн, председатель комитета ЗакСо по социальной политике Вячеслав Погудин, глава Ленинского района Нижнего Тагила Геннадий Мальцев, сотрудники полигона и другие граждане. Фото: TagilCity.ru Слово взял генеральный директор НТИИМ Николай Смирнов. Он отметил, что для каждого россиянина этот праздник является символом воинской доблести, стойкости, преданности родине и единства народов нашей страны. Поздравляю в Днем Победы. Воспоминания о войне до сих пор обжигают память, несмотря на минувшие 76 лет. Сердечно благодарим ветеранов, фронтовиков и труженников тыла за нашу свободу и жизнь,сказал Николай Смирнов. 57 работников предприятия не вернулись с войны из ушедших на фронт 399 человек. Их имена запечатлены на памятнике погибшим на фронтах войны. За годы ВОВ во время испытаний на полигоне было произведено более 500 тысяч выстрелов, собрано более одного миллиона боеприпасов. В это время на предприятии трудились свыше одной тысячи человек. Почти все получили медали «За доблестный труд». Фото: TagilCity.ru Мы чтим память всех, кто отдал жизнь на фронте. Не все сегодня понимают тот вклад, который сделали жители Нижнего Тагила в великую победу. От всей души поздравляю всех с наступающим светлым и великим праздником Днем Победы, сказал глава Нижнего Тагила Вячеслав Пинаев. Фото: TagilCity.ru Память погибших почтили минутой памяти. После этого процессия направилась к памятнику. Мероприятие завершилось после возложения цветов. Фото: TagilCity.ru

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