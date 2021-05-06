Запланирован капремонт: мост на Серовском тракте разрушается под Нижним Тагилом

Мост на Серовском тракте разрушается под Нижним Тагилом

Автомобильный мост, который проходит над улицей Геологов, осыпается: защитные конусы размыты, а пешеходная часть рушится. Объект находится на балансе у Управления автодорог Свердловской области, которое уже запланировало работы по восстановлению конструкции.

Размывы защитных конусов и повреждения опорных конструкций Мост длиной 100-150 метров расположен на пересечении Серовского тракта и улицы Геологов в Нижнем Тагиле. Основание защитных конусов мостового перехода треснуло с обеих сторон, обломки и части защитной конструкции скатились вниз из-за размытия и лежат под мостом. В верхней части защитных сооружений, которые подпирают сам мост, из-за обводнения появились многочисленные трещины и ямы. Фото: tagilcity.ru Железнодорожная ветка под мостом Под путепроводом также проходят дорога и железнодорожная ветка. Часть бетонного покрытия на проезжей части моста отвалилась и повисла над рельсами прямо во время осмотра моста редакцией TagilCity.ru. Фото: tagilcity.ru Какие-то меры по укреплению моста приняты, под третьей справа опорой установлена металлическая ферма для укрепления мостового перехода. Мост небезопасен, ремонтировать сооружение нужно было лет 15 назад, конструкция нуждается во вмешательстве специалистов,считает председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. Также разрушены проезжая и пешеходная части мостового сооружения. На тротуарах присутствуют метровые сквозные дыры. Лестница, ведущая на тротуар моста, засыпана землей, также на ней отсутствуют перила, что усложняет подъем по ступеням. Видео: tagilcity.ru Мост над ул. Геологов уже обследован специалистами Управления автомобильных дорог региона. В планах у ведомства - капитальный ремонт этого моста. На подходах к данному сооружению установлены знаки ограничения грузоподъемности. При соблюдении требований дорожных знаков безопасность дорожного движения полностью обеспечивается. Запланирована разработка проектной документации на капитальный ремонт моста. После разработки проекта будут выполнены работы по капремонту,рассказали TagilCity.ru в Управлении автодорог Свердловской области.

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