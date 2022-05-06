Федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» состоится с 17 по 19 мая

С 17 по 19 мая Российское общество «Знание» организует федеральный просветительский марафон. В текущем году он обретает новые значения и будет называться «Новые горизонты».

Центром дискуссий, лекций и мастер-классов станет тема новых возможностей в разных сферах. Присоединиться к масштабному марафону сможет каждый желающий: трансляция в режиме онлайн будет вестись на официальном сайте Российского общества «Знание», в группах организации в соцсети VK, на RuTube, а также на партнерских сайтах. Об этом пишет newsnn.ru. Просветительский марафон «Новые горизонты» Российского общества «Знание» является ключевым событием в области образования и просвещения. На его площадках встретятся свыше 150 выдающихся российских и иностранных спикеров. Это деятели науки, культуры, искусства, спорта, лидеры бизнеса и государственные деятели. Онлайн-трансляции для зрителей будут идти в 5 параллельных эфирах: с площадок в Москве и Московской области, Сочи и Санкт-Петербурга. Темой каждого из них станет один из 5 тематических треков: «Роль России в мире» (Москва, ВДНХ), «Мы вместе» (Москва, студия Российского общества «Знание»), «Новые горизонты. Экономика» (Санкт-Петербург, «Экспофорум»), «Новые горизонты. Наука» (Сочи, студия Российского общества «Знание»), «Новые горизонты. Информационные технологии» (Московская область, площадка Российского интернет-форума). Значимым событием в программе марафона «Новые горизонты» в Москве на ВДНХ станет финал первых Всероссийских просветительских игр для учащихся старших классов. Речь идет о новых интеллектуальных спортивных соревнованиях для учащихся 9 — 11-х классов и 1 — 2-х курсов средних специальных учебных заведений, цель которых — всестороннее развитие личности. Организатор игр — Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения РФ. Региональный этап Просветительских игр проходил со 2 по 30 апреля. Победители — 88 команд — сойдутся в многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам. В течение 3 дней соревнований, с 17 по 19 мая, пройдут 5 масштабных конкурсов: интеллектуальная викторина, чемпионат по скоростной сборке спилс-карты РФ, киберспортивные соревнования, конкурс социальных проектов, спортивные состязания. В общей сложности в рамках марафона в лекциях, интервью, мастер-классах, открытых диалогах, дискуссиях и научных соревнованиях смогут поучаствовать более 12 тыс. молодых людей, победивших на всероссийских конкурсах и олимпиадах. Медиахолдинг 1MI предоставляет марафону информационную поддержку.

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