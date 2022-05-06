Гендиректор УГМК Андрей Козицын поздравил уральцев с Днем победы

Хочу от всей души от себя лично, от всех, кто работает в нашей компании поздравить вас с этим великим днем, чтобы вы как можно дольше были с нами. Потому что пока вы с нами, мы стараемся быть достойными вас. То что вы сделали, сложно сказать словами, что это такое. Потому что благодаря вам мы сегодня можем жить, смотреть на небо, радоваться детишкам. Это благодаря вам тем, кто сегодня, слава богу, еще живы и участники войны, и труженики тыла, сказал Андрей Козицын.