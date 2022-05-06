Митинг памяти горнякам ВОВ прошел у мемориала ВГОКа в Нижнем Тагиле

Все эти годы мы храним память о бессмертном подвиге народа в этой войне. И не только ратными, но и трудовыми подвигами прославились тагильчане. Заслуженно в 2020 году президент Владимир Путин присвоил городу звание «Город труд доблести». Это ваша заслуга! сказал он.