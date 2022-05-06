Митинг памяти горнякам ВОВ прошел у мемориала ВГОКа в Нижнем Тагиле

На площади перед мемориалом собрались сотрудники ВГОКа, руководство предприятия, а также представители администрации Нижнего Тагила.
Первым перед собравшимися выступил генеральный директор ВГОКа Дмитрий Рыбакин. Он отметил, что для каждого поколения россиян, 9 мая является праздником, символом воинской доблести и русской победы.
643 высокогорских горняка ушли на фронт, 325 из них не вернулись. На их места пришли женщины, подростки, старики, эвакуированные с Кривого Рога Украины шахтеры, рассказал Рыбакин.
Он добавил, что за три года войны предприятие сделало неоценимый вклад в победу русских войск. За это ВГОК получил Орден Ленина. Также Рыбакин поздравил тех ветеранов, которые присутствовали на мероприятии.
Следующим выступил глава Ленинского района Геннадий Мальцев.
Все эти годы мы храним память о бессмертном подвиге народа в этой войне. И не только ратными, но и трудовыми подвигами прославились тагильчане. Заслуженно в 2020 году президент Владимир Путин присвоил городу звание «Город труд доблести». Это ваша заслуга! сказал он.
Последним перед присутствующими выступил вице-мэр Нижнего Тагила Владислав Горячкин. Он выделил особый характер горняков.
Горняцкий характер работников ВГОКа действительно принес настоящий трудовой подвиг. 22 раза ВГОК, в то время он назывался иначе, получал переходящее знамя от Государственного комитета обороны, а также удостоен ордена Ленина. В то время горняки выполняли норму в 4 тысячи процентов, говорит Горячкин.