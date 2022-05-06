Митинг состоялся у памятника работникам ВМЗ в Нижнем Тагиле

В мероприятии, посвященном 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие чиновники, школьники и студенты Нижнего Тагила. Собравшиеся поздравили ветеранов, а также почтили память тех, кто погиб в годы войны.

Торжественный митинг состоялся 5 мая возле памятника работникам Высокогорского механического завода, погибшим в годы ВОВ. В преддверии великого праздника, Дня Победы, дань памяти отдали более 100 человек, в числе которых были ветераны ВМЗ, чиновники, сотрудники тагильских предприятий, школьники и студенты. Собравшихся поздравил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, отметив, что несмотря на новые вызовы времени, необходимо сохранять память о тех, кто погиб в боях за Родину и совершил трудовой подвиг в тылу. Также градоначальник поздравил ветеранов и напомнил, что благодаря землякам, трудившимся во время войны, Нижний Тагил удостоен звания «Город трудовой доблести». Я от всей души поздравляю всех с праздником, с наступающим Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне! произнес глава города. В мероприятии также приняли участие депутаты ЗакСО Вячеслав Погудин и Вячеслав Малых, глава Ленинского района Геннадий Мальцев, председатель Нижнетагильской гордумы Вадим Раудштейн и депутат Александр Петров. Вячеслав Погудин напомнил о важности вклада тружеников тыла, в том числе тагильчан, в Победу в Великой Отечественной войне. Оружие, произведенное в нашем городе, освободило мир от фашизма, отметил народный избранник. А выстоять в боях и в тылу в тяжелое время землякам помогли любовь к Родине, сила духа и поддержка соотечественников, добавил депутат гордумы Александр Петров: Хотелось бы сегодня выразить свою признательность и низкий поклон всем тем, кто погиб за нашу Родину, и тем, кто ныне здравствует. Самое главное ветеранам — здоровья, благополучия. С Днем Победы, всего самого доброго! Во время митинга ученики кадетской школы № 21 вручили цветы ветеранам. В завершение мероприятия участники возложили букеты к памятнику работникам ВМЗ, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Напомним, в конце апреля в школе № 30 состоялся патриотический урок, в рамках которого школьники вспомнили историю Нижнего Тагила в 1941–1945 годы. Эстафета памяти: патриотический урок состоялся в школе № 30 в Нижнем Тагиле

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