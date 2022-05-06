На медиахолдинг депутата Пермского края Лисняка поступила жалоба в Генпрокуратуру

До этого СК РФ попросил Веронику Куликову, председателя регионального отделения партии “Справедливая Россия – Патриоты – За правду”, помочь вызвать для опроса депутата Илью Лисняка. Опрос также проводится в связи с заявлением Александра Кириллова о распространении ложной информации. Однако Илья Лисняк сообщил properm.ru, что “по закону он не обязан являться на опрос, у него плотный график выступлений”.