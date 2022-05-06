На медиахолдинг депутата Пермского края Лисняка поступила жалоба в Генпрокуратуру

На медиахолдинг депутата Пермского края Лисняка поступила жалоба в Генпрокуратуру
На медиахолдинг депутата Пермского края Лисняка поступила жалоба в Генпрокуратуру
Сегодня, 15:09Общество
Александр Кириллов, директор ООО “Прикамский картон”, подал обращение Генеральному прокурору России Игорю Краснову с целью проверки деятельности ООО “Медиа-агентство “Кулич”, контролирующего сообщества “Пермь Активная” и “Пермь ВКонтакте”.

Обращение – ответная реакция на заявление, которое ранее отправил соцмедиахолдинг, подконтрольный депутату Заксобрания Пермского края Илье Лисняку, сообщает properm.ru.

Илья Лисняк просил главу Росприроднадзора и Генерального прокурора РФ проверить информацию якобы об отравлении компанией воздуха и воды в Перми. В письме сказано: информация, которая публикуется ресурсами агентства “Кулич” о действующих нарушениях в сфере экологии, недостоверная. При этом парламентарий своими действиями старается нанести вред репутации компании и остановить производство.

“Мы неоднократно обращались в правоохранительные органы по фактам клеветы со стороны информационных ресурсов Лисняка И.Н. В настоящее время проводятся процессуальные проверки”, – отмечено в документе.

До этого СК РФ попросил Веронику Куликову, председателя регионального отделения партии “Справедливая Россия – Патриоты – За правду”, помочь вызвать для опроса депутата Илью Лисняка. Опрос также проводится в связи с заявлением Александра Кириллова о распространении ложной информации. Однако Илья Лисняк сообщил properm.ru, что “по закону он не обязан являться на опрос, у него плотный график выступлений”.

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