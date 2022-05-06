Под Нижним Тагилом поселки засыпало снегом, а дети получают переломы на качелях

В поселках под Нижним Тагилом выпал снег, в Малой Лае пенсионерка осталась без дома из-за пожара, а подросток за ГДДЮТ упал с качели и сломал позвоночник. Об этих и других новостях Нижнего Тагила за 6 мая читайте в подборке TagilCity.ru.

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