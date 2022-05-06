Под Нижним Тагилом поселки засыпало снегом, а дети получают переломы на качелях

Под Нижним Тагилом поселки засыпало снегом, а дети получают переломы на качелях
Под Нижним Тагилом поселки засыпало снегом, а дети получают переломы на качелях
Сегодня, 18:57ОбществоФото: TagilCity.ru
В поселках под Нижним Тагилом выпал снег, в Малой Лае пенсионерка осталась без дома из-за пожара, а подросток за ГДДЮТ упал с качели и сломал позвоночник. Об этих и других новостях Нижнего Тагила за 6 мая читайте в подборке TagilCity.ru.

После того, как в ночь с 1 на 2 мая во дворе дома на Ленинградском проспекте, 2 в Нижнем Тагиле у 10 автомобилей оказались проткнуты колеса, полиция начала проверку. Однако заявления от пострадавших не поступали.

На фасаде дома на улице Лебяжинская, 34 появился новый арт-объект. Во время утепления строители обшили дом панелями, создав рисунок в виде тетриса. Торец, по словам директора УК «Ермак» Анны Мирюковой, выходит на людное место и там есть автобусная остановка. Поэтому рисунок решили расположить именно там.

Крупный пожар, который лишил трех семей домов в селе Малая Лая под Нижним Тагилом, оставил 60-летнюю пенсионерку без дома, вещей и документов. В день происшествия Вера Иванченко находилась на работе. О том, что у нее горит все нажитое за 20 лет имущество, ей сообщили продавцы местного магазина по телефону. По какой причине пожарные не стали спасать жилье, хотя была возможность, и как был предотвращен взрыв, читайте в материале TagilCity.ru.

В поселках Анатольская и Белогорка под Нижним Тагилом ночью выпал снег. Садоводы были удивлены такому количеству снега. У них оказались покрыты все участки.

Подросток сорвался с качели на набережной за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле и разбил голову. Также у него сломан позвоночник. Полиция по факту происшествия проводит проверку.

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