Проверку из-за проткнутых колес на 10 машинах в Нижнем Тагиле начали в полиции

Несмотря на то, что заявлений от пострадавших в полицию не поступали, проверка началась.
Пока проводится проверка. Люди сами не обращаются, все очевидцев через соцсети ищут, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, в ночь с 1 на 2 мая неизвестные прокололи ножом колеса на нескольких автомобилях, припаркованных у дома на Ленинградском проспекте, 2. Подписчица TagilCity.ru сообщила, что пострадали около 10 машин. Однако хозяева транспорта не стали обращаться в полицию и пытаются самостоятельно найти злоумышленников.