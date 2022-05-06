Проверку из-за проткнутых колес на 10 машинах в Нижнем Тагиле начали в полиции

Проверку из-за проткнутых колес на 10 машинах в Нижнем Тагиле начали в полиции
Проверку из-за проткнутых колес на 10 машинах в Нижнем Тагиле начали в полиции
Сегодня, 16:39ОбществоФото: pixabay.com
В правоохранительных органах Нижнего Тагила начали проверку по факту проткнутых колес на 10 автомобилях у дома № 2 на Ленинградском проспекте.

Несмотря на то, что заявлений от пострадавших в полицию не поступали, проверка началась.

Пока проводится проверка. Люди сами не обращаются, все очевидцев через соцсети ищут, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото:TagilCity.ru

Напомним, в ночь с 1 на 2 мая неизвестные прокололи ножом колеса на нескольких автомобилях, припаркованных у дома на Ленинградском проспекте, 2. Подписчица TagilCity.ru сообщила, что пострадали около 10 машин. Однако хозяева транспорта не стали обращаться в полицию и пытаются самостоятельно найти злоумышленников.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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