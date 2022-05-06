Разработчиков обучающих программ цифрового моделирования назвали в ФИОП

Аналитики считают, что сложившаяся ситуация требует от нашей страны возрождения и создания собственного производства по большому списку ранее импортированных материалов и товаров. Прежде всего речь идет о высокотехнологичных изделиях. Для решения этого вопроса можно использовать математическое моделирование, пишет mkset.ru.
Сообщается, что программы, актуальные для отечественных производителей, должны быть представлены на рассмотрение экспертов уже к концу текущего года.
Участвуют в проекте многие вузы Российской Федерации и научные структуры. Например, Институт металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова РАН возьмет на себя тему коррозийной стойкости. Томский университет займется водородоаккумулирующими материалами. Петербургский филиал ВШЭ разработает программу по полупроводниковым мультислоистым наноматериалам для лазерных гетероструктур. Институт проблем химической физики РАН создаст программу по функциональным элементам и составу мембранно-электродных блоков электролизеров.
В списке есть и другие программы, а также научные и учебные структуры, на которые возложена задача по их разработке.