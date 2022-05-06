Разработчиков обучающих программ цифрового моделирования назвали в ФИОП

Участвуют в проекте многие вузы Российской Федерации и научные структуры. Например, Институт металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова РАН возьмет на себя тему коррозийной стойкости. Томский университет займется водородоаккумулирующими материалами. Петербургский филиал ВШЭ разработает программу по полупроводниковым мультислоистым наноматериалам для лазерных гетероструктур. Институт проблем химической физики РАН создаст программу по функциональным элементам и составу мембранно-электродных блоков электролизеров.