Студентам УрФУ в Екатеринбурге снова грозят массовыми отчислениями

Таких угроз, как было осенью не было, но поступила информация из деканата, что нужно срочно закрывать долги, сообщила TagilCity.ru одна из студенток университета.
Долги студентам предстоит закрыть за 10 дней до 16 мая.
Напомним, осенью в УрФУ в Екатеринбурге уже были массовые отчисления студентов. Тогда им также дали некоторое время на закрытие долгов.
Тогда, по словам студентки, часть студентов была переведена на заочное обучение. Часть перевелась самостоятельно. Кто-то из студентов остался на дневном обучении и дальше закрывал долги.