Свердловчане могут выбрать маршрут «Бессмертного полка» на интерактивной карте

На карте отмечены места и время собрания участников шествия во всех районах. Каждый свердловчанин может узнать, где и во сколько состоится акция, сообщает департамент информационной политики
По словам организаторов мероприятия, главный символ шествия — портретные изображения героев Великой Отечественной войны. В связи с этим использовать во время «Бессмертного полка» иные символики и транспаранты, не касающиеся ВОВ, нежелательно.
Напомним, в Нижнем Тагиле «Бессмертный полк» состоится 9 мая. Шествие пройдет впервые за два года после введения антиковидных мер в регионе.