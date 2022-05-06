Свердловчане могут выбрать маршрут «Бессмертного полка» на интерактивной карте

Свердловчане могут выбрать маршрут «Бессмертного полка» на интерактивной карте
Свердловчане могут выбрать маршрут «Бессмертного полка» на интерактивной карте
Сегодня, 18:37ОбществоФото: 1МI
Жители Свердловской области теперь имеют возможность выбрать на интерактивной карте акции «Бессмертный полк» места, в которых будет проходить шествие.

На карте отмечены места и время собрания участников шествия во всех районах. Каждый свердловчанин может узнать, где и во сколько состоится акция, сообщает департамент информационной политики

По словам организаторов мероприятия, главный символ шествия — портретные изображения героев Великой Отечественной войны. В связи с этим использовать во время «Бессмертного полка» иные символики и транспаранты, не касающиеся ВОВ, нежелательно.

Напомним, в Нижнем Тагиле «Бессмертный полк» состоится 9 мая. Шествие пройдет впервые за два года после введения антиковидных мер в регионе.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
Свердловская областьшествиеобществодень ПобедыБессмертный полк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы