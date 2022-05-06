Ветеранов в Алапаевске поздравили с 9 мая баннерами с ошибками

На баннере, который установлен на улице Сафонова, вывешена фотография Евгения Князева, ушедшего из жизни в феврале этого года. Живого же ветерана Михаила Михина для поздравительного плаката почему-то не взяли, рассказали в группе Alapaevsk News.
Сейчас в Алапаевске живут шесть ветеранов: Афанасия Паньшина, Михаил Михин, Тамара Степнова, Александр Телегин, Иван Бровин и Иван Охрименко.
Напомним, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в Свердловской области будет выплачено по пять тысяч рублей в честь 9 мая.