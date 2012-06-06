Акция «290 имен Нижнего Тагила» - выдвигай свои кандидатуры!

Среди предлагаемых кандидатовмогут быть люди, которые прославили город как в прошлом, так и в настоящем.Сейчас на сайте библиотеки www.tagillib.ru уже порядка стачеловек. Среди них есть исторические персонажи, основатели промышленности икультуры Нижнего Тагила (За Худояровых, Черепановых и Никиту Антуфьева покаотдано наибольшее число голосов). На сайте также представлены спортсменыгорода, за них тоже много голосуют (Олеся Форшева, Рагозина Наталья, РадуловАлександр и другие). Есть также профессора, деятели театра и искусств, политикиНижнего Тагила, выдающиеся педагоги, управленцы, рабочие.