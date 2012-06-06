Акция «290 имен Нижнего Тагила» - выдвигай свои кандидатуры!
С 1-го июня по 1 августа Центральная городская библиотека проводит уникальную акцию - «290 имен в истории Нижнего Тагила». Суть акции в том, чтобы тагильчане предлагали кандидатуры, достойные, по их мнению, оказаться в списке «лучших из лучших» города. Более того, каждый может оставить свой голос за того или иного кандидата. Путем голосования и будут отобраны 290 «настоящих» тагильчан, которые войдут в электронную Книгу Почета.
Среди предлагаемых кандидатовмогут быть люди, которые прославили город как в прошлом, так и в настоящем.Сейчас на сайте библиотеки www.tagillib.ru уже порядка стачеловек. Среди них есть исторические персонажи, основатели промышленности икультуры Нижнего Тагила (За Худояровых, Черепановых и Никиту Антуфьева покаотдано наибольшее число голосов). На сайте также представлены спортсменыгорода, за них тоже много голосуют (Олеся Форшева, Рагозина Наталья, РадуловАлександр и другие). Есть также профессора, деятели театра и искусств, политикиНижнего Тагила, выдающиеся педагоги, управленцы, рабочие.
Проект так здорово продуман, чтокаждый может кликнуть на кандидата и получить исчерпывающую информацию об этомчеловеке. Голосовать можно сразу за нескольких известных лиц.
Кроме виртуального голосованиясвои предложения в список знаменитых тагильчан можно приносить в Центральнуюбиблиотеку или в библиотеки-филиалы. Интересующую информацию можно получить насайте библиотеки и по телефону 250-929.
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