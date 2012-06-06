Американец сделал «Бентли» из старого кабриолета Chrysler

Хозяин автомобиля утверждает, что машина в прекрасном состоянии и что все оборудование, включая кондиционер, стеклоподъемники и подъемную крышу полностью рабочее. Владелец «Крайслера-Бентли» также отметил, что потратил на новые 22-дюймовые хромированные диски вместе с шинами около 3 тысяч долларов. По словам владельца машины, на реплике установлены фары, эмблемы и насадки на глушитель от оригинального Bentley Continental GTC. Салон автомобиля не претерпел никаких изменений. По признанию самого хозяина машины, эта часть «Крайслера-Бентли» находится не в лучшем состоянии – обивка водительского сиденья порвана, заметны потертости и следы пользования автомобилем. На данный момент за автомобиль предлагают 21,6 тысячи долларов. До окончания аукциона осталось 2,5 дня.