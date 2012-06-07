KIA отзывает более 70 тысяч авто модели Rio
7 июня 2012, 02:00ОбществоРОман БОТов
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Kia объявила об отзыве 73 000 бюджетных автомобилей Rio из-за возможного дефекта пассажирской подушки безопасности. Дело в том, что датчик в правом сиденье и его провода со временем могут разрушиться от усталостных нагрузок. В результате электроника окажется не в состоянии распознать на кресле, например, ребенка и неправильно отрегулирует степень открытия подушки безопасности, что чревато травмами.
Под отзыв попадают Kia Rio, выпущенные в период с 2006 по 2008 год. Дефектный датчик будет заменен бесплатно.
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