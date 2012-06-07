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KIA отзывает более 70 тысяч авто модели Rio
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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KIA отзывает более 70 тысяч авто модели Rio

7 июня 2012, 02:00ОбществоРОман БОТов
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