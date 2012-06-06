Купаться в Нижнетагильском и Лайском прудах можно – проверено экспертами

Как сообщаетпресс-служба Администрации города, проба воды была взята в Нижнетагильском иЛайском прудах, а также реке Иса. Исследовали воду на санитарно-химические ибактериологические показатели. Во всех случаях вода безопасна для купания вэпидемиологическом отношении. Единственное, что не совсем соответсвует норме -это цвет воды.