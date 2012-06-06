Купаться в Нижнетагильском и Лайском прудах можно – проверено экспертами
6 июня 2012, 10:37Общество
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С началом пляжного сезона Нижнетагильский отдел Управления Роспотребнадзора взял пробы воды тагильских водоемов в местах отдыха населения. На сегодняшний день результаты экспертизы обнародованы, а заключение весьма радостное - вода безопасна.
Как сообщаетпресс-служба Администрации города, проба воды была взята в Нижнетагильском иЛайском прудах, а также реке Иса. Исследовали воду на санитарно-химические ибактериологические показатели. Во всех случаях вода безопасна для купания вэпидемиологическом отношении. Единственное, что не совсем соответсвует норме -это цвет воды.
Нижнетагильскийотдел Управления Роспотребнадзора сообщает, что пробы воды будут братьсярегулярно в течение всего купального сезона.
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