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Месячную норму осадков подсушит жаркое солнце ближайших дней
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Месячную норму осадков подсушит жаркое солнце ближайших дней

6 июня 2012, 13:42Общество
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