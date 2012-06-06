Месячную норму осадков подсушит жаркое солнце ближайших дней
6 июня 2012, 13:42Общество
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Последние сутки выдались на редкость дождливыми. Все бы ничего, порхать над лужами и изобретать методы по извлечению забуксовавших в непролазной грязи авто тагильчане научились, но реальный ущерб от суточного ливня составляют далеко не эти мелкие происшествия.
Серьезно затопило территории Монзино и Николо-Павловского, труды многих садоводовоказались попросту ликвидированы. Полностью смыло свеженанесенную разметку наперекрестке Серова-Пархоменко. Все работы придется начинать «с нуля», благо, на сей раз погода позволяет.
Впереди Тагил ждет потепление. Как сообщает ИА «Все новости», уже 7 июняюжные ветры принесут тепло с прикаспийской территории. В ближайшую субботубудет самый жаркий день, метеорологи прогнозируют до 30° тепла.
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